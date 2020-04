Trapani, Castori: "I problemi ci sono e sono tanti, occorre trovare le soluzioni"

All'interno della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, è intervenuto il tecnico del Trapani Fabrizio Castori: "Io sono a Trapani, dopo il match di Empoli siamo rientrati in città, ci siamo allenati e poi sono scattate le misure governative. E' stato adottato questo provvedimento restrittivo, ma è giusto, la pandemia è una cosa seria. Dispiace essersi fermati, eravamo proprio nel momento migliore in cui la squadra, oltre ai risultati, forniva anche ottime prestazioni, e questa lunga inattività è peggio di quella estiva: in casa non si può fare molto, servirà del tempo prima di riprendere la giusta condizione”.

Più nel dettaglio: “Mancano dieci partite, da giocare in poco tempo, cosa che potrebbe causare anche molti infortuni. I problemi ci sono, sono tanti, occorre trovare la soluzione: un palliativo potrebbe arrivare dalle cinque sostituzioni, che forse verranno successe”.

Andando poi alla classifica: “I meriti acquisiti in campo vanno riconosciuti, ma la fotografia del momento non rispecchia il valore assoluto, si deve andare in fondo alla questione: mancano ancora dieci gare, vanno giocate, i punti a disposizione sono 30, tutto si può rimontare. Chiaro che giocare a porte chiuse non è calcio vero, ma dobbiamo giocare in sicurezza: ci adatteremo”.