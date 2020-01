© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Alla vigilia della trasferta in casa del Venezia, Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Domani mi aspetto una squadra che abbia lo stesso atteggiamento visto ad Ascoli - spiega l'allenatore. Dobbiamo dare battaglia su ogni pallone. Sempre. La mentalità della squadra sta prendendo la forma che voglio. Ma possiamo ancora crescere. Indisponibili? Buongiorno ha un problema muscolare e Grillo è squalificato. Del Prete e Fornasier però ci saranno. Kupisz sarà con noi ma è appena arrivato e dobbiamo dargli tempo. Si tratta di un ragazzo fantastico, che conosco per averci lavorato a Cesena. Porta con se grande entusiasmo. Odjer? E' un mediano con caratteristiche diverse da quelle di Taugourdeau. Il Venezia? Massimo rispetto per tutti gli avversari ma non mi interessano. Guardando la classifica sono tutti più forti di noi ma non dobbiamo pensarci e lavorare gara per gara al massimo delle possibilità".