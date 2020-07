Trapani, Castori: "Ottima prova, determinante l'episodio del rigore"

Le dichiarazioni di Castori dopo Chievo-Trapani 1-1.

Il Trapani strappa un punto in casa del Chievo con le unghie e con i denti, dimostrando di credere ancora nella salvezza. Così ha commentato la sfida il tecnico dei siciliani Fabrizio Castori, ai canali ufficiali del club: "Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, con attenzione e con la giusta intensità. La prestazione della squadra è stata ottima e dispiace ritrovarci a commentare ancora una volta una partita nella quale avremmo potuto ottenere i tre punti ed invece ne portiamo a casa uno. Purtroppo l’errore arbitrale che ha portato il Chievo in vantaggio ha inciso in maniera determinante sul risultato finale. I ragazzi, nonostante tutto, non si sono arresi, ci hanno creduto fino alla fine, rimettendo in piedi una partita che, per come si era messa, avrebbe potuto condannarci ad una sconfitta del tutto immeritata, provando anche a ribaltare il risultato".