Trapani, Castori: "Smentisco di aver litigato con Nember"

Il tecnico del Trapani Fabrizio Castori ha voluto smentire pubblicamente di essere entrato in rotta di collisione col direttore sportivo Luca Nember: “Smentisco di aver litigato con Nember, ci tengo in maniera particolare perché sono una pesona con mille difetti, ma certamente non un bugiardo e non avrei motivo di dire il contrario. Aver letto notizie infondate su questa situazione mi è molto dispiaciuto. - conclude il mister come riporta Trapanigranata.it - Ho un buon rapporto con il direttore e abbiamo sempre preso di comune accordo le decisioni sulla campagna acquisti”.