Trapani, intesa col Parma per il difensore Cauz

Il Trapani ha trovato l'intesa con il Parma per il difensore Cristian Cauz, classe '96, la scorsa stagione al Piacenza. Un affare che testimonia, come riporta il Giornale di Sicilia, l'asse fra il club siciliano e quello ducale nato grazie agli ottimi rapporti fra Raffaele Rubino e Daniele Faggiano, che in passato fu ds proprio dei granata.