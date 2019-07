Trapani, Rubino: “Solo 10 giocatori in rosa. C'è tanto da fare"

Nella giornata di oggi in casa Trapani c’è stata la conferenza si presentazione di Raffaele Rubino che torna a occupare la poltrona di direttore sportivo dei siciliani. “Ringrazio Rubino per aver accettato di nuovo questo incarico. - ha esordito il presidente del club Giorgio Heller facendo le presentazioni - Ciò farà piacere ai tifosi e alla città di Trapani. Questa sua presenza nel club deve essere di buon auspicio, per ciò che ha fatto per questa squadra”

“Sono emozionato, perché è come se fosse il primo giorno per me. Grande soddisfazione. Ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato e anche chi mi ha richiamato qui, come il presidente Heller e l’amministratore Petroni. Trapani mi ha dato emozioni pazzesche. Ciò che abbiamo ottenuto è stata una cosa unica. Ora spazio alla nuova stagione, non sarà semplice, da neopromossa in B. Ma con una società così organizzata e con tante risorse, sarà già un buon punto di partenza. C’è da fare un grande lavoro. Farò il massimo per centrare l’obiettivo della salvezza. - spiega Rubino - Allenatore? Scelta in base ai piani societari. Le risorse a disposizione saranno fondamentali per la scelta di giocatori e mister. Un minimo di esperienza, con personalità, che sappia fare calcio. Sarà una ricerca oculata. Sarà una ricerca oculata Abbiamo 10 tesserati e dobbiamo costruire una squadra. C’è molto lavoro e dobbiamo cercare di fare meno errori possibili. Aloi e Taugordeau? Fanno parte del progetto Trapani. Come detto abbiamo una squadra da costruire. Non abbiamo nemmeno un portiere ma con tutta probabilità sto trattando con il Parma la riconferma di Dini, in prestito così come per Golfo. Nzola? Giocatore importante per noi, ne sono convinto, ma non ha ancora capito che macchina sta guidando. Ha grosse potenzialità e può crescere parecchio, ha mercato in Italia e all'estero, ma mi piacerebbe che restasse qui con noi".