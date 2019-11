Trapani, Scognamillo: "Siamo con il mister, senza dubbio"

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo il pari contro il Cosenza, in casa Trapani è il difensore Stefano Scognamillo: "Siamo nervosi per questo momento, perché fondamentalmente non riusciamo a fare punti, non riusciamo a vincere. I tifosi sono delusi? Siamo noi che, con i risultati, possiamo portare la gente a tifare di nuovo per noi: stiamo facendo male, questo è vero. Purtroppo, ripeto, non riusciamo a centrare la vittoria: ci riscaldiamo bene, il contorno per iniziare bene la gara lo abbiamo, poi capita tutto questo. Il mister? Siamo con lui, senza dubbio. Questa situazione è pesante, per tante cose: non riesco a dire altro, in testa ora ho proprio zero dal nervoso".