Una gioia, la prima interna. Questo è quello che il Trapani ha dato ieri al proprio pubblico, al "Provinciale", che in Serie B non aveva ancora visto un successo casalingo da parte della truppa di mister Francesco Baldini.

Squadra che finora, a onor del vero, non aveva ottenuto grossi risultati, considerando che, prima di ieri, si parlava di 7 sconfitte, 4 pareggi e 2 vittorie. Maturate sempre molto lontano dalla Sicilia, anche se in scontri diretti per la salvezza: la prima fu a Spezia, secco 2-4 quando gli aquilotti versavano in bassa classifica, poi a Livorno, per 1-2 la scorsa settimana. Ieri il bis, però in casa, e contro l'ambizioso Chievo Verona: forse la svolta è davvero arrivata.