UFFICIALE: Altro rinnovo in casa Pordenone: è il turno di Barison

Fonte: pordenonecalcio.it

© foto di Federico Gaetano

Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del difensore Alberto Barison. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2022.

Nella sua prima, straordinaria stagione neroverde Barison ha dato un notevole contributo alla vittoria del campionato e della Supercoppa di serie C realizzando 6 reti (3 nelle decisive gare con Gubbio e Giana Erminio) in 35 presenze. La miglior annata della carriera per numero di gol e gare giocate. Obiettivo, ora, confermarsi in serie B.