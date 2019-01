Fonte: https://ascolicalcio1898.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia con soddisfazione di aver acquisito dal Parma fino al prossimo 30 giugno le prestazioni sportive dell'attaccante Amato Ciciretti.

Di proprietà del Napoli, Ciciretti è nato il 31 dicembre 1993 a Roma; è proprio nel settore giovanile giallorosso ad essere cresciuto calcisticamente prima di vestire in Lega Pro le maglie di Carrarese, L’Aquila e Pistoiese. Fra le tappe più importanti della sua carriera si annoverano le due stagioni e mezzo nelle file del Benevento, squadra con cui ha ottenuto la doppia promozione consecutiva dalla Lega Pro alla Serie A. Proprio in massima serie Ciciretti ha messo a segno due gol con la maglia dei campani, il primo contro la Sampdoria nel match d’esordio e il secondo a Torino contro la Juventus.

L’altra esperienza importante per la sua carriera è stata nelle file del Parma: coi crociati ha conquistato la promozione in massima serie nella s.s. 2017/18. Ed è proprio col Parma in A che Ciciretti ha militato nei primi sei mesi della stagione in corso durante i quali ha collezionato 6 presenze.

Al neo bianconero, che domani sarà a disposizione per il match di campionato con il Perugia, il caloroso benvenuto nell'Ascoli Calcio.