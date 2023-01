ufficiale Ascoli, colpo in prospettiva per il centrocampo: arriva Quattrocchi dal Camaro

Ssd Camaro 1969 comunica di aver definito il trasferimento a titolo definitivo del giovane calciatore Giovanni Quattrocchi all’Ascoli Calcio 1898.

Il centrocampista, nato a Messina il 30 novembre 2006, ha giocato le ultime tre stagioni con la maglia neroverde con una crescita esponenziale e, in quella attuale, si è confermato un punto di riferimento della formazione Under 17, collezionando 12 presenze, e della Juniores, con 7 presenze.

Quattrocchi è pronto a vestire la maglia bianconera e sarà aggregato all’Under 17 Nazionale della società marchigiana.

“La società Ssd Camaro 1969 in tutte le sue componenti e lo staff tecnico intendono ringraziare Giovanni per l’impegno e la passione dimostrati con la nostra maglia e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.