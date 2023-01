ufficiale Cagliari, colpo in prospettiva per la difesa: preso il '06 Franke dal Ruch Chorzow

Il Cagliari piazza un colpo in prospettiva per la difesa. Come si legge sul sito della Lega B il club sardo ha infatti tesserato a titolo definitivo dal Ruch Chorzow il centrale Antoni Tymoteusz Franke, classe 2006.