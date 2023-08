ufficiale Catanzaro, preso dalla Sampdoria il classe 2000 Matteo Stoppa

Nuova avventura per Matteo Stoppa, attaccante classe 2000 di proprietà della Sampdoria che passa al Catanzaro: "L’U.S. Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Stoppa, proveniente dall’U.C. Sampdoria. L’attaccante arriva in giallorosso a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2024. Stoppa, classe 2000, nella scorsa stagione ha giocato in Serie C con il L. R. Vicenza siglando 8 reti in 32 partite. In precedenza aveva vestito la maglia della Juve Stabia (34 presenze e 11 gol). Calcisticamente è cresciuto nel Novara, squadra con la quale ha anche debuttato in Serie B".