UFFICIALE: Cittadella, acquistato Rosafio dalla Cavese

Prima ufficialità di mercato dell'estate per il Cittadella. Il club veneto ha comunicato l'acquisto di Marco Rosafio, attaccante classe 1994 che nell'ultimo campionato ha militato in Lega Pro con la maglia della Cavese.

