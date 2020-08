ufficiale Cittadella, dal 1° luglio Ogunseye è a tutti gli effetti un giocatore granata

L'annuncio era stato dato il 31 gennaio nella finestra invernale di mercato, ma adesso il Cittadella comunica che Roberto Ogunseye, dopo aver concluso la stagione 2019/20 in prestito all’Olbia, dal 1° luglio è a tutti gli effetti un giocatore granata.

Classe '95, proprio il 30 giugno l'attaccante ha regalato, a tempo scaduto, la salvezza ai galluresi, che hanno vinto il playout contro la Giana Erminio e hanno così mantenuto il professionismo.

“Sono carico e impaziente di vedere cosa mi aspetta. Sono sicuro di me stesso e so cosa posso dare alla mia nuova squadra. Dovrò fare in modo di ambientarmi il più velocemente possibile", le parole dell'attaccante, che sarà agli ordini di mister Venturato alla ripresa degli allenamenti, fissata per il 1° settembre al "Tombolato".