ufficiale Como, colpo Verdi in attacco: arriva a titolo definitivo dal Torino

Il colpo di mercato del Como risponde al nome di Simone Verdi. Il fantasista, che può giocare anche come seconda punta, è reduce dalla stagione con la maglia dell’Hellas Verona in cui ha segnato cinque reti in 24 presenze e arriva a titolo definitivo dal Torino come reso noto dal sito della Lega B nella sezione relativa al calciomercato. L’avventura con la maglia granata si chiude dunque con sei reti e 15 assist in 93 presenze.

Ora si attende il comunicato del club lariano per conoscere i dettagli del contratto firmato dall'ex di Bologna e Napoli.