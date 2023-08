ufficiale Como, ecco Barba per la difesa: arriva a titolo definitivo dal Pisa

vedi letture

Federico Barba è un nuovo difensore del Como di mister Longo. Come si legge nella sezione apposita del sito della Lega B il club lariano ha depositato il contratto del centrale classe ‘93 che è stato prelevato a titolo definitivo dal Pisa.

Barba lascia i nerazzurri dopo un anno, era arrivato lo scorso anno dal Benevento, in cui aveva collezionato 30 presenze con una rete. Barba vanta una lunghissima esperienza in Serie B con ben 110 presenze, e cinque reti, a cui si aggiungono anche 101 presenze, con due gol, in Serie A oltre a cinque gare in Liga e due in Bundesliga. Si attende ora il comunicato del Como che dovrebbe confermare le indiscrezioni sul triennale firmato dal centrale difensivo coi lombardi.