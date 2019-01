© foto di Andrea Rosito

Attraverso il proprio sito, il Cosenza comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni del calciatore Allan Pierre Baclet alla Reggina. Nato a Lille il 26/05/1986, ha vestito il rossoblu a partire luglio 2016, collezionando 90 presenze e mettendo a segno 21 reti. Di seguito una dichiarazione del calciatore: “I due anni e mezzo che ho trascorso in rossoblù sono stati molto importanti, coronati dalla promozione in Serie B della scorsa stagione. Non dimenticherò mai l’immenso affetto di tutta la tifoseria. Cosenza resterà sempre nel mio cuore. Ringrazio il Cosenza Calcio e il Presidente Eugenio Guarascio che hanno assecondato la mia volontà, concedendomi di accettare la proposta ricevuta da un’altra Società", ha detto.