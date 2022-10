ufficiale Baclet riparte dalla Calabria. L'attaccante firma per la Promosport in Eccellenza

A 36 anni l'attaccante Allan Pierre Baclet non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il francese, reduce da un biennio a Potenza, dopo alcuni mesi da svincolato ha deciso così di ripartire dall'Eccellenza firmando con la Promosport, club di Lamezia Terme in quella Calabria che lo vide protagonista a Cosenza nell'anno della promozione in Serie B.