ufficiale Cosenza, dal Pisa arriva in prestito Ingrosso

Nuovo acquisto in difesa per il Cosenza. Il club rossoblu ha perfezionato l'ingaggio in prestito di Gianmarco Ingrosso dal Pisa. Questo il comunicato diramato dal sito ufficiale dei calabresi: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Ingrosso, proveniente dal Pisa Sporting Club. Il difensore, nato a Gagliano del Capo il 28 gennaio 1989, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. E’ cresciuto nel settore giovanile del Lecce e proprio con i salentini ha esordito in Serie A nella stagione 2009/2010. Dopo aver girovagato per i campi della Serie C con le maglie di Paganese, L’Aquila e Tuttocuoio diventa baluardo difensivo del Matera, dove rimane per due stagioni collezionando 70 presenze e 5 reti. Nell’estate del 2017 viene acquistato dal Pisa: in nerazzurro scende in campo 24 volte prima di essere girato in prestito nella stagione successiva ad Ascoli e Foggia. Rientra alla base all’inizio dello scorso campionato che conclude con 24 gettoni di presenza. Ora è pronto a mettersi a disposizione di mister Roberto Occhiuzzi per il campionato di Serie BKT 2020/2021!".