UFFICIALE: Cosenza, Petrone nuovo Dg del club calabrese

Attraverso una nota ufficiale, il Cosenza comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale al sig. Luca Petrone.

Petrone, nato ad Acri in provincia di Cosenza il 18 ottobre 1975, ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio nel Perugia, per poi ricoprire il ruolo di osservatore della prima squadra in diverse Società della massima serie tra le quali il Genoa, il Catania, il Palermo e l’Inter.