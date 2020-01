Cosenza, l'avv. dell'ex Petrone: "A breve doveva essere nominato Ad"

© foto di Andrea Rosito

In seguito al comunicato diramato dalla società nei giorni scorsi, l'ex direttore generale del Cosenza Luca Petrone ha voluto chiarire la sua posizione con una nota del suo avvocato, Maurizio Mascia:

"Il mio Assisito, Luca Petrone, he letto che sarebbe cessato il suo rapporto lavorativo con il Cosenza calcio. Al contrario, in varie intervista il Presidente Guarascio ha affermato di aver riservato la gestione della società - inclusa quella del mercato di gennaio - proprio a Luca Petrone che quindi, secondo precisi accordi (anche enomici) pattuiti con il Dr. Guarascio, dovrà assumere a breve la veste di Amministratore Delegato, per procedere subito al programmato rafforzamento della squadra.

Il Dr. Petrone è certo che il Presidente, persona di parola, terrà fede agli impegni assunti pubblicamente anche verso i tifosi e confermati il 4 gennaio scorso da un professionista di sua fiducia.

Se del caso, maggiori dettagli verranno forniti nella conferenza stampa prevista a breve".