Marco Bayslach (17), centrocampista romano arrivato sino alla formazione under 17 viola, è stato ceduto dalla Fiorentina al Cosenza. Trasferimento a titolo definitivo già formalizzato.

Bayslach si è messo in luce nelle fila dell'Urbetevere, guadagnando l'attenzione della Fiorentina che, unitamente alla punta Andrea Milani, lo ha portato in Toscana compiti i 14 anni di età. Mancata la conferma nella nascente squadra under 18, si è dunque concretizzata la cessione in Calabria.