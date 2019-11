© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso una nota ufficiale, la Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Marcel Buchel, classe ’91. Svincolato, il giocatore è già aggregato alla squadra e indosserà la maglia numero 50.

“Sono molto contento di vestire la maglia della Juve Stabia. Ringrazio la società per la fiducia e sono convinto di dare una mano alla squadra", queste le sue prime parole in gialloblù.