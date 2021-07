ufficiale Pordenone, contratto triennale per il difensore Matteo Perri

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Matteo Perri. Il calciatore, classe ’98, si è legato al Club neroverde con un contratto triennale, fino a giugno 2024.

Perri è un esterno mancino di difesa di grande corsa e buona tecnica che nell’ultimo triennio si è messo in evidenza in Serie C. Ha vestito le maglie di Ravenna (2 gol), Paganese (1 gol e 6 assist) e Viterbese, collezionando 76 presenze.