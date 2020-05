Ascoli, Matteo Perri nel mirino dell'Avellino

Matteo Perri piace all'Avellino. Il terzino sinistro dell'Ascoli, in prestito biennale alla Paganese, interessa alla società campana: come riportato da TuttoC.com la dirigenza biancoverde potrebbe provare l'offensiva in vista della prossima stagione.