ufficiale Pordenone, Misuraca rinnova per due stagioni: accordo valido fino al 2023

Attraverso una nota ufficiale, il Pordenone comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del centrocampista Gianvito Misuraca: il nuovo accordo scadrà nel giugno 2023.

Per il calciatore, quella prossima al via, sarà la quinta stagione in neroverde: nelle precedenti quattro, recitando un ruolo fondamentale nel ciclo vincente della squadra, il centrocampista ha collezionato 132 presenze, con 6 reti e 12 assist.

"Sono orgoglioso di quanto fatto in questi anni, come squadra e a livello personale. Abbiamo vissuto emozioni forti insieme e vogliamo provarne ancora tante. È motivo di orgoglio e grande soddisfazione prolungare il mio legame con questi colori: ringrazio per la fiducia la società e in generale tutto l’ambiente per l’affetto che sento quotidianamente. Con i miei compagni e lo staff stiamo lavorando forte per farci trovare pronti per le sfide di questa nuova stagione. Sperando di giocare presto davanti ai nostri tifosi", le sue parole dopo la firma.