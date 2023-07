ufficiale Fermana, confermato anche per la prossima stagione Gianvito Misuraca

vedi letture

La Fermana comunica di aver trovato l’accordo per il ritorno in maglia gialloblù di Gianvito Misuraca, classe 1990, tra i grandi protagonisti della scorsa stagione canarina. Per lui parlano le 35 presenze collezionate, due gol realizzati e un assist servito oltre alla grande qualità mostrata in campo nell’arco dell’intera stagione. Un ritorno di grande spessore dunque per la Fermana che in pratica va a ricostruire la linea mediana della passata stagione.