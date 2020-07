ufficiale Reggiana, capitan Spanò lascia il calcio giocato

Una B conquistata ai playoff solo una settimana fa, una laurea conseguita il giorno dopo, con tanto di complimenti da parte del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora .

Poi, quasi un fulmine a ciel sereno, la scelta di lasciare il calcio giocato: Alessandro Spanò, capitano della Reggiana, intraprenderà altre strade. A comunicarlo il club mediante i propri canali, anche social: "Come nelle favole, è il sogno a dare forma al cammino dell’eroe. E tu sei il nostro.

Dopo sei stagioni in granata e la promozione in Serie B appena conquistata, Ale Spanò è pronto a iniziare un nuovo percorso lontano dai campi di calcio. Il sorriso e l’energia della tua Reggio Emilia ti accompagnano anche in questo viaggio.

𝗚𝗥𝗔𝗭𝗜𝗘 𝗘 𝗕𝗨𝗢𝗡𝗔 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗔, 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗡𝗢! #cBasta".