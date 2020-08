ufficiale Reggiana, rinnovo biennale per Rozzio. Contratto fino al 2022

Attraverso una nota ufficiale, la Reggiana, in data odierna, comunica il prolungamento del contratto sino al 30 giugno 2022 del difensore centrale Paolo Rozzio. Reduce da una stagione di altissimo livello, con 27 presenze e una rete realizzata in campionato contro la Sambenedettese, il calciatore classe 1992 si appresta a vivere la quinta stagione consecutiva con la maglia granata.

"Sono estremamente felice di poter continuare il mio percorso qui a Reggio Emilia, dopo aver concluso una stagione così emozionante culminata con questa storica promozione in Serie B. Sarà un campionato nuovo, diverso, più lungo e difficile, ma saremo sicuramente pronti. L’euforia è alle stelle e riprendere dopo un periodo di pausa così breve fa sentire l’adrenalina del campo ancora forte nelle vene. Per molti di noi è un debutto in cadetteria e questo non fa che aumentare la voglia di costruire insieme un’annata importante", le parole del giocatore dopo la firma.