Con una nota ufficiale, il Pontedera comunica che è stato trovato l'accordo con lo Spezia per Jacopo Giuliani, che vestirà per un altro anno la maglia granata. Il centrocampista mancino originario di Sarzana sarà quindi ancora a disposizione di mister Maraia, che lo scorso anno lo ha schierato in molte partite, sia da titolare che da subentrato e Giuliani ha sempre risposto con prestazioni più che positive: per questi motivi il DS Giovannini e mister Maraia hanno deciso di trattenerlo ancora per un anno, visto che il ragazzo è un classe 99' ma ha già esperienza in Serie C.