Intervistato da Cittadellaspezia.it l’esterno sinistro Jacopo Giuliani ha parlato della sua esperienza al Pontedera, dove ha collezionato 18 presenze stagionali, e della sua crescita: “Mi sto trovando molto bene, sono contento perché quando si è così giovani non è facile giocare fra i professionisti, ma questa società da sempre si è distinta come una piazza in grado di mettere a proprio agio ragazzi come me e devo dire che ci sono riusciti completamente. Ho trovato il mio spazio e spero di farlo sempre di più. Mister Maraia è un bravo allenatore, molto sensibile dal punto di vista umano. - continua Giuliani – Siamo decimi in campionato e abbiamo quasi raggiunto l’obiettivo, ma visto che siamo in zona play off cercheremo di rimanerci fino alla fine. Spezia? Ovviamente seguo molto la squadra e penso che alla fine riuscirà ad ottenere i play off. Faccio il tifo per loro”.