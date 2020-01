Fonte: ufficio stampa Trapani

© foto di Federico De Luca

Il Trapani calcio ed il signor Luca Nember, che hanno proficuamente e con soddisfazione reciproca lavorato in questi tre mesi, hanno deciso di comune accordo di non proseguire nella collaborazione in corso.

Si coglie l’occasione per smentire le ultime notizie diffuse, affinché non vengano strumentalizzate arrecando un danno sia al Trapani Calcio sia alla riconosciuta professionalità del signor Luca Nember.