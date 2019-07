UFFICIALE: Venezia, arriva in prestito Casale dall'Hellas Verona

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colpo in entrata per il Venezia. Attraverso il sito della Lega di Serie B si apprende del deposito da parte del club lagunare del contratto a titolo di prestito di Nicolò Casale, centrale difensivo classe 1998 lo scorso anno in prestito al SudTirol.