Fonte: veneziafc.it

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio dell’attaccante Francesco Di Mariano all’ S.S.Juve Stabia con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

A Francesco, che in arancioneroverde ha collezionato 41 presenze in campionato e 7 gol, vanno un ringraziamento per la grande professionalità dimostrata e i migliori auguri da parte del club per un futuro ricco di successi sportivi e personali.