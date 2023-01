ufficiale Venezia, ecco Beghetto per la fascia mancina. Arriva in prestito dal Pisa

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il Pisa Sporting Club 1909 per l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore classe 1994 Andrea Beghetto.

Formatosi in Veneto, nelle giovanili del Calcio Padova, Beghetto si è presto affermato come giocatore di categoria, collezionando 136 presenze in Serie B, con quattro gol e 16 assist, con Spal, Frosinone, Pisa, Alessandria e Perugia.

Beghetto vanta poi, nelle stagioni 2016/17 e 2018/19, un totale di 30 presenze e tre assist in Serie A con Frosinone e Genoa, nonché sei presenze e due assist in Coppa Italia.