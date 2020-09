ufficiale Vicenza, colpo in attacco: arriva Jallow dalla Salernitana. Contratto triennale

vedi letture

La società LR Vicenza comunica di aver acquistato dall’U.S. Salernitana 1919, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Lamin Jallow. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2023.

Jallow, attaccante classe ’95, nelle ultime due stagioni alla Salernitana in Serie B ha registrato 55 presenze in campionato, siglando 11 reti e fornendo 4 assist. In precedenza per lui 50 presenze in Serie B con le maglie di Cesena e Trapani e 14 reti segnate.

Nella stagione 2015/2016 ha vestito la maglia del Cittadella, conquistando la promozione in Serie B.

Ha disputato 11 partite con la Nazionale del Gambia nelle qualificazioni ai Mondiali e alla Coppa d’Africa, siglando un gol e fornendo un assist.