V. Entella, Boscaglia: "Vittoria meritata, abbiamo giocato una grande partita”

A margine della vittoria dell’Entella, tra le mura amiche, contro l’Ascoli, parla il tecnico dei liguri Roberto Boscaglia che analizza il match: “Era la partita che volevamo fare, siamo stati bravi ad andare subito in gol in questo modo la partita si è aperta. Nei primi minuti abbiamo approfittato di qualche errore dell’Ascoli, ma ci abbiamo messo anche del nostro. La squadra lavorava sempre con voglia di proporre, affondava sempre e abbiamo giocato bene tenendo la giusta aggressività. E’ tornata l’Entella che conosciamo tutti e che ci ha portati fino a qui. Sono contento perché la gara è scivolata bene. Nel secondo tempo abbiamo un po’ mollato, ma non per il risultato e potevamo fare ancora qualcosa in più, ma va benissimo così”.

Il ritorno alla vittoria dà fiducia per raggiungere l’obiettivo: “Sappiamo che l’approccio alla gara, soprattutto in casa, deve essere diverso. Sapevamo che dovevamo marcarli bene infatti gli abbiamo permesso poco e quando avevamo la palla li abbiamo colpiti con inserimenti importanti. Il discorso è sempre il solito perché sappiamo che le partite saranno sempre di meno, l’obiettivo è alla portata e non è lontanissimo. Ci dobbiamo avvicinare all’obiettivo velocemente”.

In conclusione il pensiero del tecnico sulla situazione di emergenza dovuta al Coronavirus: “Faccio l’allenatore e non posso dare indicazioni, l’unica cosa che mi sento di dire è che c’è un po’ di confusione perché se dobbiamo evitare di stringerci la mano, vorrei capire come si fa ad evitare che i giocatori all’interno del terreno di gioco non stiano in contatto. Noi siamo costretti a viaggiare, con i pullman, negli aeroporti. Noi ci dobbiamo limitare a rispettare le regole, se ci chiedono di dire qualcosa penso che parlerà il sindacato dei giocatori. Vedremo”.