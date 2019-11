Venezia, Aramu: "Punto importante, non ci siamo mai disuniti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Autore del gol che ha consegnato al Venezia il meritato pareggio, al termine della partita Mattia Aramu ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi al Castellani di Empoli: "Sapevamo che era una partita fondamentale per noi perché l'Empoli è una squadra che lotta per vincere il campionato. Abbiamo strappato un punto importante, anche andando sotto, ma non ci siamo mai disuniti e abbiamo portato a casa questo punto importantissimo. Poteva anche arrivare la vittoria, abbiamo avuto tante occasioni ma un po' per la sfortuna, un po' per loro bravura, non abbiamo concretizzato. Abbiamo fatto una grande partita e dobbiamo assolutamente continuare su questa strada perché è quella giusta."

Dionisi non ha voluto guardare al momento del tuo rigore... "Penso che ora lo rivedrà, ma al di là di tutto siamo contenti più come squadra che singolarmente. Dove possiamo arrivare? Guardiamo partita dopo partita, può sembrare una frase fatta ma è la verità. A mio avviso sono passate ancora poche giornate, la classifica la guarderemo da febbraio, c'è ancora tempo e ci dobbiamo concentrare sulla singola gara."

Il Benevento sta ormai tentando la fuga, come si affronta la capolista? "Si affronta giocando al massimo come abbiamo fatto oggi, anche l'Empoli credo sia una candidata a vincere. Siamo venuti qua e ci siamo giocati la partita a viso aperto, ottenendo il risultato. Faremo così anche la prossima settimana".