Venezia, Bocalon: "Granillo stadio ostico, la nostra è una vittoria che vale doppio"

Sul tabellino marcatori, nell'anticipo della 12^ giornata, è finito anche Riccardo Bocalon, che ha permesso al Venezia di centrare una preziosa vittoria.

Di questo, l'attaccante arancioneroverde ne ha parlato ai canali ufficiali della società: “Era tanto che aspettavo questo momento, ho lavorato tanto in questi mesi per cercare di trovare più spazio possibile e finalmente sono riuscito a sbloccarmi, a trovare la via della rete ma soprattutto a portare 3 punti alla squadra in una partita veramente difficile, su un campo dove saranno poche le squadre che riusciranno a portare via punti. Poi quando ribalti le partite così dai dimostrazione di crederci sempre fino alla fine e quindi questa vittoria vale doppio. Ovviamente non posso essere contento di non giocare spesso, ma mi alleno sempre al massimo e spero oggi di aver guadagnato qualche minuto in più perché ci tengo tanto a dare il mio contributo dopo l’ultimo anno e mezzo che è stato un po' buio per tutti. Una vittoria che per me vale doppio per l’affetto che mi hanno dimostrato i compagni ma anche perché questa vittoria arriva nel giorno del compleanno del Venezia, un regalo per me e per tutti quelli che tifano questi colori".