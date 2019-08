Venezia, Ceccaroni: "In B saranno sfide difficili ma molto stimolanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fresco di passaggio in maglia arancioneroverde, Pietro Ceccaroni, nuovo difensore del Venezia, ha affidato ai canali ufficiali del club le sue prime impressioni alla corte di mister Dionisi:

“Sono molto felice di essere qui, voglio dare una mano al gruppo che, devo ammettere, mi ha accolto alla grande. Mi hanno parlato molto bene di mister Dionisi e sono felice di poter lavorare con lui, la prima impressione che ho avuto è stata ottima. Di questo gruppo conoscevo già Capello, Zigoni e Aramu, con cui mi sono ritrovato qui dopo le esperienze nelle nazionali giovanili. Vestire la maglia della nazionale è stata una esperienza davvero emozionante, soprattutto al momento dell’inno di Mameli; sono attimi che porterò sempre con me. Il mio ruolo principale è il difensore centrale, ma posso fare anche il terzino, come mi è capitato spesso l’anno scorso per esempio. Mi piace giocare palla a terra come chiede il mister, e nel corso degli anni sono migliorato sotto il profilo dell’agonismo e della concentrazione. In calendario abbiamo da subito delle sfide difficili, ma proprio per questo anche estremamente stimolanti, noi vogliamo iniziare a far bene da subito".