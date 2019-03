© foto di Federico Gaetano

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Serse Cosmi, neo tecnico del Venezia. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Obiettivo salvezza? La squadra ha le qualità per venirne fuori. Il problema è che gli avversari sono molto più forti rispetto al passato. Rinnovo in caso di permanenza in B? L’ha proposto la società, un gesto di fiducia che apprezzo. L'approccio col Verona? Faccio fatica a parlarne perché l’allena un ragazzo che ho allenato come Fabio Grosso e non è stato bello vivere quella situazione, che non ho creato io. L'avventura ad Ascoli? Sette mesi incredibili, vissuti nella precarietà. Ascoli vive il calcio in maniera viscerale, come piace a me, però non è stata fatta nemmeno una cena di commiato. Con il cambio di proprietà è legittimo fare altre scelte, ma pensavo di restare e ho perso altre opportunità".