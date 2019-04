© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

L’allenatore del Venezia Serse Cosmi è intervenuto in sala stampa al termine del match perso contro l'Ascoli. Ecco le sue parole riportate da Picenotime.it: "Purtroppo abbiamo creato delle occasioni ma ancora una volta non siamo riusciti a concretizzare, è un problema che ci portiamo dietro da diverse partite. Se devo essere sincero non meritavano di perdere, purtroppo però mettiamo tanti palloni in mezzo ma veniamo sempre anticipati. Non era è una partita impossibile anche se avevamo diversi assenti. Il rigore? Se l’ha dato l’arbitro evidentemente c’era, che vi devo dire. L’Ascoli ha costruito proprio da quell’episodio la sua vittoria. Le emozioni del ritorno al Del Duca? Non ne parlo più".