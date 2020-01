Venezia, Cremonesi: "Con Cremonese gara difficile in ambiente tosto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ritorno alle origini, di quelle che sono nel destino... di nome e di fatto. Quella di sabato, contro la Cremonese, per il difensore del Venezia Michele Cremonesi sarà una sfida speciale, e a raccontarlo è lo stesso calciatore ai microfoni del club lagunare: “E’ la mia città e sono cresciuto nella Cremonese, giocando poi diversi anni con la prima squadra. Loro non sono in linea con le aspettative di inizio anno però hanno dei valori importanti e sono sicuro che alla fine verranno fuori da questa situazione. Andremo quindi ad affrontare una partita molto complicata in un ambiente di spessore, dove è difficile giocare. Personalmente sono carico e motivato per dare il mio contributo alla squadra nel girone di ritorno poiché in quello d’andata ho avuto qualche problemino fisico che mi ha limitato ma che ora ho superato e sono a completa disposizione del mister. Tutti i componenti della retroguardia sono migliorati dall’inizio della stagione e questo è merito sia del mister che della squadra, perché è indice della bontà del lavoro che viene svolto quotidianamente durante gli allenamenti. Ora dobbiamo ripartire da quelle che sono le nostre certezze, andremo a Cremona per proporre il nostro calcio e cercare di portare a casa dei punti. La vittoria di Perugia è stata utile sia per i punti che per il morale; abbiamo fatto una prestazione di carattere ma ora dobbiamo guardare partita per partita cercando di trarre il massimo da ciascuna di esse".