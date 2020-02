© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta interna contro il Frosinone, il difensore del Venezia Michele Cremonesi ha commentato: "Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, ma non possiamo essere contenti del risultato. Abbiamo creato molto, purtroppo senza riuscire a concretizzare, ma dobbiamo continuare su questa strada. Veniamo da quattro risultati utili consecutivi e la prestazione di oggi, al di la del risultato, deve darci fiducia per il futuro perchè sono convinto che prima o poi i pali si tramuteranno in gol. Abbiamo cercato il varco per segnare in tutti i modi, purtroppo abbiamo concesso una occasione e loro sono stati bravi a sfruttarla. Siamo andati molto vicini al pareggio ma purtroppo non è stato sufficente e siamo rimasti a bocca asciutta. Dobbiamo essere positivi per il futuro, abbiamo davanti un’altra partita in casa, che cercheremo di vincere".