Venezia, Di Mariano: "Veniamo via da Verona con tanto rammarico. Ora testa al Pisa"

Tra le fila del Venezia, a commentare l'1-1 contro il ChievoVerona, è stato Francesco Di Mariano. Queste le parole dell'attaccante, riprese dai canali ufficiali del club: “Veniamo via da Verona con il rammarico di non essere riusciti a conquistare i 3 punti; le partite in Serie B non sono mai semplici, soprattutto dopo un tour de force come quello che stiamo affrontando però giocare contro squadre di questo livello, in trasferta, e andare a pochi secondi dalla vittoria lascia l’amaro in bocca. Nel calcio bisogna guardare sia i lati positivi che negativi e va detto che dopo 16 giornate abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e questo ci deve dare fiducia. In questo momento mi sento bene e questo è merito del mister che ci fa tenere sempre alta la soglia dell’attenzione, ciò che dobbiamo fare è stare sempre sul pezzo e sfruttare le occasioni che ci vengono concesse, dando sempre il massimo ogni volta che si scende in campo. In questa stagione spero di poter fare più assist e gol possibili; ora pensiamo al Pisa ultima tappa di questo tour de force, il nostro compito è quello di farci trovare pronti e dove non arriveremo con le gambe dovremo arrivare con la testa, perché vogliamo tornare alla vittoria".