© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Dopo il successo sulla Salernitana, l'attaccante del Venezia Francesco Di Mariano ha parlato in sala stampa: "Erano quattro mesi che non facevo una partita dall’inizio - riporta Trivenetogoal.it - quindi sono veramente molto contento per come ho risposto, soprattutto fisicamente, ma anche perché io sono uno dei pochi che, insieme al pubblico, ha passato quello che tutti sappiamo (la gara dei playout ndr). Sicuramente questa è una vittoria importantissima, ci da consapevolezza dei mezzi che abbiamo, e spero veramente che questo cammino ci porti il più lontano possibile".