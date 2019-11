Venezia, Dionisi: "Bel sospiro di sollievo, siamo contenti dei tre punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo interno contro il Livorno, il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo, altre volte avevamo raccolto meno pur giocando bene. Questa volta abbiamo portato a casa i tre punti e siamo contenti, altre volte avevamo fatto grandi prestazioni portando a casa molto meno di quanto avremmo meritato. Nella ripresa il Livorno ha osato di più, qualcuno ha finito con i crampi e non potevamo sostituirli tutti - riporta Trivenetogoal.it -. I lanci lunghi per Bocalon? Non era una situazione pensata, si è creata questa situazione strada facendo. Avevamo meno spazi ed eravamo un pochino meno efficaci. Nel primo tempo il Livorno si è solo difeso, nella ripresa è toccato a noi. Mattia ha iniziato bene, è stato espulso col Chievo, poi è tornato e adesso è un valore aggiunto per noi. Volevo mettere Di Mariano, ma non ho potuto, perché ci sono stati cambi dovuti alle situazioni di difficoltà fisiche che avevano diversi giocatori".