Venezia, Dionisi: "Entella solida e con valori. Zigoni? Non è al 100%"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne di TrivenetoGoal arrivano le parole in conferenza stampa di Alessio Dionisi, tecnico del Venezia, che parla alla viglia del turno infrasettimanale di campionato in programma domani in casa della Virtus Entella: “Affrontiamo la seconda partita in trasferta in pochi giorni – spiega – come singoli l’Entella è meno forte rispetto al Frosinone, ma sinora i risultati gli stanno dando ragione su tutto il fronte. Non è facile vincere tre partite per 1-0, vuol dire che ci sono valori e solidità. Noi stiamo bene, qualcuno è più affaticato e dovrò valutare se schierarlo o meno domani, ma nel complesso le condizioni del gruppo sono buone. Le scelte sono fatte in parte in base a come stanno i giocatori, in parte vogliamo anche aiutare chi ha bisogno di recuperare minutaggio a ritrovare la condizione, passo dopo passo. Vacca? Sta bene, era a disposizione anche venerdì, domani potrebbe essere uno di quelli che può avere un’occasione. Zigoni? Sta mettendo sempre più minuti sulle gambe, passo dopo passo, ma ancora non è al 100%. Il tendine è migliorato, ma la situazione non è ancora risolta del tutto”.