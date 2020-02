© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mister dei lagunari Alessio Dionisi è così intervenuto in sala stampa dopo lo 0-1 casalingo contro il Frosinone:

"Bisogna fare due analisi, il risultato e la prestazione. Sulla prestazione credo che si possa fare un'analisi diversa da quella del risultato che è negativo. Abbiamo creato molto di più di quello che abbiamo concesso. Trapani è stato un giro a vuoto, stiamo facendo tante belle prestazioni nonostante in casa i risultati non arrivano. Ho detto ai ragazzi di non rammaricarsi, posso rimproverargli davvero poco. Quel che devo recriminare alla squadra è che dopo essere partiti bene poi ci siamo specchiati sulle nostre giocate. Quando ci siamo allungati il Frosinone ha fatto gol e ha costruito su quello il risultato finale. Il Frosinone si è chiuso nella propria metà campo dopo il gol ma non siamo stati bravi a colpire. Loro giocavano di ripartenza e non è semplice giocare contro una squadra cosi forte".

Queste le parole del tecnico del Venezia, riportate da tutto tuttofrosinone.com